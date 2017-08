Beerschot Wilrijk staat er meteen: Kielse Ratten winnen overtuigend van Union

Marc Brys posteerde met doelman Rafa Romo, rechtsback Joren Dom en middenvelder Tom Van Hyfte drie debutanten in zijn basiself. Bij Union SG, vorig seizoen nog de revelatie in play-off 2, was het vooral uitkijken naar flankaanvallers Serge Tabekou (ex-AA Gent) en Julien Vercauteren.

Beerschot Wilrijk begon onbevreesd aan de partij en trok meteen het laken naar zich toe. Losada trapte een vrijschop in de muur en de Union-defensie kneep enkele keren de billen toe wanneer Fessou Placca de turbo aandraaide. Na een kwartier nam Union de wedstrijd over. Fixelles glipte door de buitenspelval, maar Rafa Romo behoedde de thuisploeg van een achterstand. Even later kopte Gertjan Martens centimeters naast.

Dubbele assist van Alex Maes

Net op het moment dat er een doelpunt voor Union in de lucht hing, schudde Alexander Maes aan de overkant een heerlijke beweging uit zijn sloffen. Zijn rechtstreekse tegenstander Thibault Peyre was nog een broodje aan het bestellen wanneer Tom Van Hyfte z'n eerste doelpunt voor Beerschot Wilrijk al tegen de touwen had geknikt.

Op slag van rust liet Alex Maes nogmaals zien waarom hij vorig seizoen in de belangstelling stond van enkele eersteklassers. Hij schilderde opnieuw een heerlijke voorzet voor doel, ditmaal kon Van Hyfte er net niet bij, maar de aalvlugge Fessou Placca was goed gevolgd om aan de tweede paal de 2-0 binnen te tikken. Beerschot Wilrijk op rozen.

François geeft de doodsteek

Union kwam met goede moed uit de kleedkamer, maar een klein kwartier na de pauze was de match gespeeld. Een voorzet van Jimmy De Jonghe vloog voorbij de hele Union-defensie en bij de tweede paal poeierde Guillaume François de bal onhoudbaar tegen de touwen: 3-0 en boeken toe.

Beerschot Wilrijk kwam nadien nooit meer in de problemen. Voor de thuisploeg hoefde het niet meer, de bezoekers konden gewoon niet beter. Placca en Van den Bergh waren zelfs nog dicht bij de 4-0. Doelpuntenmakers Van Hyfte en François kregen nog een applausvervanging, ze werden afgelost door nieuwkomers Octavio en Essikal.

In de allerlaatste minuut mocht publiekslieveling Hernan Losada gaan rusten. Youssef Boulaouali, die bijna het hele vorige seizoen miste door een zware knieblessure, maakte na een maandenlange revalidatie zijn rentree in het eerste elftal. Aan de stand veranderde er niets meer. Beerschot Wilrijk heeft zijn start in 1B hoegenaamd niet gemist!