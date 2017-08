Wie gaat met de drie punten aan de haal in de eerste klepper van het nieuwe seizoen?

Racing Genk speelde vorige week thuis verrassend 3-3 gelijk tegen Waasland-Beveren. De jongens van Albert Stuivenberg zetten een scheve situatie en 0-2 achterstand nog om in een voorsprong, maar in het slot zorgde Gano nog voor de gelijkmaker. Voor Genk, dat beschouwd wordt als een outsider voor de titel, is het vanavond eigenlijk al van moeten.

Maar dat geldt ook voor Standard. De Rouches speelden op de eerste speeldag 1-1 gelijk op het veld van KV Mechelen. Er is nog werk - dat zei coach Sa Pinto ook al - maar er zit sinds vorige week duidelijk opnieuw mentaliteit in de Luikse spelerskern.

Sa Pinto staat voor zijn eerste thuiswedstrijd bij Standard

Stuivenberg kan net als vorige week nog geen beroep doen op Alejandro Pozuelo, die wel de trainingen opnieuw hervat heeft. Ook linksachter Jere Uronen zal er nog steeds niet bij zijn. Mogelijk krijgen we Siebe Schrijvers deze keer wel in de basis te zien, na zijn sterke tweede helft van vorige week. En winnen in Sclessin? Dat is al van 2012 geleden.

Bij de thuisploeg zal het zaak zijn om, na het dramaseizoen van vorig jaar, snel de supporters achter zich te krijgen. Sa Pinto kan rekenen op de spelers van vorige week in Mechelen en lijkt het vertrouwen te behouden in die elf namen.