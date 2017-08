Lierse gaat met een punt lopen tegen sterk, maar inefficiÃ«nt OHL

Casagolda en Storm hadden in de beginfase al een paar aardige kansen, maar het doelpunt viel aan de overkant. Bougrine krulde een bal bijzonder mooi in de winkelhaak voor de 0-1. OHL reageerde onmiddellijk via Kostovski en Casagolda, maar hun pogingen gingen respectievelijk naast en tegen de lat. Maar voor de rust kwam de thuisploeg dan toch verdiend naast Lierse dankzij een goeie actie van Storm en Aguemon rondde af.

En in de tweede helft ging OHL over Lierse. Aguemon legde een vrije trap achteruit en Gorius scoorde zijn eerste voor de Leuvenaars. Het leek erop dat OHL zijn overwicht ging verzilveren, maar ook de tweede kans van Lierse werd een goal. Boussaid maakte er op het uur 2-2 van. Kostovski trof nog de paal. Uitblinker Aguemon moest nog geblesseerd van het veld en Henkinet voorkwam nog de winning goal van Binst, die een goeie kopbal in huis had. Maar het overwicht was duidelijk voor OHL, dat niet tevreden kan zijn met de 2-2.