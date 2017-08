Hier komt de luftwaffe uit West-Vlaanderen: Roeselare wint in Tubeke in de lucht

door Johan Walckiers

Roeselare ging met 1-3 winnen op het veld van Tubeke

Roeselare is de competitie in 1B ook sterk begonnen. De West-Vlamingen gingen met 1-3 winnen op het veld van Tubeke. Roeselare wil ook dit seizoen een rol van belang spelen in de Proximus League.