Waasland-Beveren en KV Mechelen serveren spektakelstuk vol kansen Ã©n goals, maar kopen er aan het eind weinig mee

W-Beveren en Mechelen lieten in hun openingsmatchen tegen respectievelijk KRC Genk en Standard een prima indruk na. Een intrede die bevestiging kreeg tijdens de eerste 10 minuten.

Al na drie minuten stuurde Ryota Morioka Zinho Gano met een gemeten pass door het straatje. De boomlange aanvaller kraakte zijn schot net iets te veel om Colin Coosemans te verschalken. Ook Malinwa liet zich in de beginminuten enkele keren gelden. Een bedrijvige Schoofs haalde twee keer de achterlijn, zonder dat zijn medemaats echter konden profiteren.

Japanse finesse

De forse beginfase kreeg op een listige kopbal van Ibrahima Seck na geen vervolg, maar dat maakten minuut 34 en 35 ruimschoots goed. Laurent Jans vond met de buitenkant van zijn rechter de kruin van Ryota Morioka. De Japanner kopte de 0-1 achteruit lopend binnen.

De thuissupporters zaten nog niet neer na hun euforisch moment toen de gelijkmaker al in de touwen hing. Stefan Drazic, tot dan onzichtbaar, veinsde een schot en speelde uiteindelijk Mats Rits aan. De infiltrerende middenvelder liet Merveille Goblet geen kans.

Bal niet op de stip

De schwung zat na deze twee dolle minuten weer in de partij. Drazic, vorige week goed voor zijn eerste Mechelse goal, fungeerde vanavond in de rol van aangever. Vanop rechts bereikte hij met een prima voorzet Schoofs. Goblet hield zijn ploeg met een sublieme redding recht.

De Maneblussers maakten absoluut aanspraak op een voorsprong halfweg, want er was natuurlijk die handsbal van Jans op de inzet van Elias Cobbaut. Scheidsrechter Wesley Alen, nieuwkomer in de Jupiler Pro League, legde de bal niet op de stip.

In de eerste periode had W-Beveren nog 3 minuten nodig voor zijn eerste grote kans. Na rust volgde die al in de beginminuut, mét resultaat. Nana Ampomah bediende de volledige vrijstaande Morioka die beheerst afwerkte: 2-1.

Dribbelwonder Ampomah

De Leeuwen kenden nu een ijzersterke periode. Ampomah was een gesel voor de zwalpende Faycal Rherras. Met het laatste kwart in zicht dook het Ghanese dribbelwonder nog eens op voor Coosemans. De troepen van Philippe Clement vergaten hun kansen af te maken, want Cobbaut kon de kopbal van Myny nog keren.

Ook de bezoekers vonden hun tweede adem. Invallers Nicklas Pedersen en Andy Kawaya misten echter het kader. Toch viel de 2-2 letterlijk uit de lucht. Een scherp aangesneden vrijschop van Rits vloog voorbij alles en iedereen in doel.

W-Beveren maakte in het slot nog het meeste aanspraak op de driepunter, maar de ingevallen Aleksandar Boljevic liet de winning goal tot twee keer toe liggen.