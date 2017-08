Genk en Standard beten er hun tanden op stuk, wacht nu ook de eerste driepunter voor W-Beveren of KV Mechelen?

Zaterdagavond gaan beide teams in een onderling duel op jacht naar een eerste driepunter. T1 Philippe Clement neemt voor het eerst in een officieel duel plaats in de Beverse dug-out. De oefenmeester doet een beroep op dezelfde kern als exact een week geleden. Niels De Schutter, Ronnie Schwartz, Floriano Vanzo en nieuwkomer Victorien Angban ontbreken nog.

Ook bij KV Mechelen ondergaat de kern nauwelijks wijzigingen. Sotiris Ninis vervangt Hannes Smolders. Na enkele wedstrijden in PO2 vorig seizoen fluit nieuwkomer Wesley Alen zijn eerste duel in de Jupiler Pro League.