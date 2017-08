Dominant Essevee stuurt tien Kanaries puntenloos naar huis

Beide teams hadden vertrouwen na winst op openingsspeeldag

Match blijft lang gesloten

Rode kaart Dussaut omslagpunt

Verdiende overwinning en 6 op 6 voor Essevee

Francky Dury had na de 0-5 in Eupen niets te wijzigen aan zijn basiself, bij STVV werd Botaka wél naar de kant gestuurd ten gunste van Asamoah. De geblesseerde Vetokele was er ook niet bij tegen zijn ex-club, waardoor Boli samen met Gueye voor de doelpunten moest gaan zorgen.

Opmerkelijk: met Julien en Alexis De Sart stonden er op het middenveld broers lijnrecht tegenover elkaar. Ook opmerkelijk: van het fleurige spel van de Kanaries vorige week in de tweede helft was weinig te bemerken tegen Zulte Waregem, dat rustig domineerde - zonder zelf ook echt veel kansen te krijgen.

Rood Dussaut

Voor de bezoekers lag er vaak ruimte in de rug van de verdediging, maar de omschakelingsmomenten werden keer op keer door slechte beslissingen de nek omgewrongen. En zo werd het moeilijk om tot doelpunten te komen.

Ook voor de thuisploeg was er echter weinig kans om er uit te komen. Het omslagpunt was de rode kaart voor Dussaut na tien minuten tweede helft, na een domme tweede gele kaart voor een schoffelpartij aan het adres van Kaya.

De druk die Essevee tot dan had gezet, zorgde plots wél voor gevaar. Een voorzet van De Pauw na een zoveelste corner werd door centrale verdediger Heylen tegen de touwen gekopt. En of hij zich goed voelt aan de Gaverbeek.

De dominantie ging verder en het had snel 2-0 kunnen en misschien wel moeten staan. Toch was het tot tien minuten voor tijd wachten op een strafschop voor de ingevallen Leya Iseka zijn eerste kon maken voor zijn nieuwe club. Zulte Waregem gaat met 6 op 6 en een doelsaldo van 7-0 opnieuw aan de leiding in de Jupiler Pro League.