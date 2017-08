Stevig Antwerp dompelt Gent meteen in diepe crisis

Na de sterke start tegen Anderlecht kwam Antwerp ook met het mes tussen de tanden aan in de Gentse Ghelamco Arena. Het plan van Bölöni was duidelijk én werkte. In de eerste vier minuten telden we al zes overtredingen. De toon was meteen gezet.

AA Gent kreeg het, met maar liefst zes wissels ten opzichte van de blamage in Oostenrijk, heel moeilijk om het tempo te bepalen, al eiste het wel het balbezit op. Dylan Bronn en Deiver Machado maakten hun debuut, naast nog vier wijzigingen.

Antwerp liet zoals gezegd zijn tanden zien, maar zeker ook op voetballend vlak. Bij enkele cadeautjes van Gent counterde het snel én efficiënt. Jaadi trok haast alle geblondeerde haren uit zijn hoofd toen zijn knal van ver op de lat én de paal strandde. Thoelen, die de geblesseerde Rinne afloste in doel, haalde opgelucht adem.

Onbegrijpelijke missers, defensief én offensief

Dat deed Esiti niet toen hij zich plots van kleur vergiste. Hij gaf de bal pardoes in de voeten van Jaadi en die miste geen tweede keer. Met een ziedend schot in de rechterbenedenhoek liet hij Thoelen kansloos. Net op een moment waarin Gent eindelijk zijn dominantie wat liet zien. 0-1 was ook de ruststand.

De tweede helft opende met heel wat controverse. Nadat Sylla al een halve penalty verdiend had op slag van rust, had hij er een volledige moeten krijgen toen hij Batubinsika door de benen speelde. De jonge Fransman hield de spits in een houdgreep, maar Visser gaf geen krimp. Relatief onbegrijpelijk.

Crisis, met grote 'C'

Antwerp kwam er voetballen helemaal niet meer uit en trapte vol op de adem, maar bij Gent staken de slordigheden opnieuw de kop op. Sylla deed wat hij kon en werd de beste man op het veld. Zijn vrije trap strandde op Bolat, waarna Kubo vanop anderhalve meter in het zijnet trapte. Dat was het teken dat het niet voor vandaag zou zijn. Antwerp dompelt Gent in crisis. Een echte crisis deze keer.