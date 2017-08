Drie punten tegen Oostende, maar Anderlecht oogt nog bijzonder stroef

Met Anderlecht en Oostende hebben we twee ploegen die wel héél veel kwaliteit in hun selectie zitten hebben, maar die nog niet de juiste veldbezetting gevonden hebben. Om maar te zeggen: Trebel, Stanciu, Lombaerts en Canesin zaten allemaal op de bank. Hoeveel miljoen zou dat samen zijn?

Geeuw

René Weiler wierp dan toch Henry Onyekuru voor de leeuwen, waardoor Trebel moest wijken en Hanni als echte '10' kon gaan spelen. Een opstelling waar velen meer graten in zagen dan die van tegen Antwerp. Maar laat ons eerlijk zijn: buiten de eerste vijf minuten was het gewoon saai. Onyekuru kon af en toe eens voor een lichtpuntje zorgen, maar evenveel keer werkte hij op de zenuwen van Kums door te veel naar binnen te knijpen.

Teodorczyk trapt op dit moment geen deuk in een pakje boter.

Teodorczyk? Om de prestaties van de man vorig seizoen niet helemaal in het vergetelhoekje te duwen, zullen we vriendelijk blijven: slecht. De rechterflank Appiah-Chipciu heeft heel wat minder krediet opgebouwd en tegen Oostende verdienden ze geen surplus. Dat zijn wel al heel veel negatieve punten om voor de rest nog goed voetbal te brengen.

De Bruyne

En Oostende? Daar was het al niet veel beter. Musona probeerde wel, maar kreeg te weinig steun. Misschien hadden de bezoekers wel een penalty mogen krijgen toen Kara Zivkovic de bal probeerde af te snoepen in de zestien, maar ref Vertenten twijfelde veel te veel. En een videoref was er niet aanwezig in het Astridpark.

Ook Dendoncker is nog op zoek naar zijn beste niveau...

Kevin De Bruyne en Roberto Martinez zaten in de tribune en dachten er het hunne van. De Bruyne tokkelde zonder opkijken op zijn smartphone, terwijl we Martinez toch menige geeuw zagen onderdrukken. Weiler kon het ook niet meer aanzien en wisselde Teo voor Thelin. De Pool zijn gezicht sprak boekdelen en hij trok onmiddellijk richting vestiaire.

De chemie is er nog niet, zelfs niet met Kums zonder Trebel en Hanni als aanvallende middenvelder. Merkt u ook op dat we nauwelijks kansen beschreven in dit verslag? Dat komt omdat er ook nauwelijks waren... De grootste waren zelfs voor Oostende, maar Spajic en Sels hielden Zivkovic en El Ghanassy van een doelpunt.

Zijn mooiste was het niet, maar Hanni brak wel de ban.

Een dikke tien minuten voor tijd was het wel raak. Dendoncker stuurde Onyekuru diep, Proto pakte zijn poging, maar tegen de goed gevolgde Hanni had hij geen kans meer. Oostende bleef achter met 0 op 6 (terwijl ze wel een puntje verdienden). En Anderlecht? Op deze manier willen we het wel eens zien op Charleroi volgende week...