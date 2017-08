Een hete avond Achter de Kazerne? Gent maakt na de 0 op 6 de altijd lastige verplaatsing naar Mechelen

De laatste keer dat de Buffalo's konden winnen Achter de Kazerne dateert van 30 november 2013, bijna vier jaar geleden. Vorig seizoen ging Gent met 2-0 ten onder, en dus belooft het opnieuw een warme avond te worden.

Op zoek naar driepunter

Malinwa pakte tot dusver 2 op 6 en zoekt eveneens achter zijn eerste driepunter van het seizoen. KV kan straks niet rekenen op bankzitter Vitas, die sukkelt met de heup. De verdediger ontbreekt dus tegen zijn ex-club.

Gent van zijn kant doet opnieuw een beroep op Kalinic. Het sluitstuk is hersteld van zijn gebroken tenen. Ook Simon zit weer in de kern, minder goed nieuws is er echter van Saief. De winger herstelt nog van een operatie na pubalgie, maar kreeg nu een ontsteking aan de buikwand.