Lierse kan opnieuw niet winnen, in het slot gaat het nog mis

De zege blijft zo Lierse maar ontglippen. Tegen Beerschot en OHL werd het al 2-2 en nu was het opnieuw van dat. Lecomte, ex-Westerlo, zorgde al snel voor de 0-1.

Het was wachten tot de 79e minuut vooraleer Laurent de gelijkmaker kon binnenprikken en dan ging het snel. El Gabbas maakte vier minuten later de 2-1, maar Roeselare kwam in de laatste seconden nog langszij.