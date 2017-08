Gemiste start, striemend fluitconcert: Standard gaat helemaal ten onder tegen vinnig Zulte Waregem

Zulte Waregem en Standard wilden iets rechtzetten na vorige week

Eerste helft levert weinig spektakel op

Essevee tikt Rouches in tien minuten helemaal zoek

9 op 12 voor Zulte Waregem , 4 op 12 en gemiste start voor Standard

Sa Pinto had op voorhand de arbitrage op scherp gezet en wilde de hel van Sclessin helemaal laten branden. Het schoof daarbij met wat pionnen, Belfodil zat op de bank. Ook Dury stuurde bij. Noodgedwongen achterin (Baudry in plaats van de geblesseerde Derijck), verder Olayinka in de spits en Coopman een rijtje meer naar voren, Doumbia kwam in de plaats van Oldrup Jensen.

Van het vurige Standard was in de eerste helft bitter weinig te merken. Nauwelijks kansen, geen vlotte balcirculatie en vooral erg veel storende blessurebehandelingen. De bezoekers hadden het iets meer geprobeerd, maar ook zij konden de hel niet opwarmen. Een veeg van Pocognoli aan het adres van Coopman was misschien het voornaamste wapenfeit.

Dan kwamen de Rouches beter uit de catacomben, maar langer dan een minuut of tien duurde de opflakkering eigenlijk niet. Op het middenveld was er vaak overtal, maar duels werden er zelden gewonnen. Julien De Sart gaf zijn ex-ploegmaats een lesje in balrecuperatie.

Doelpunten? Daar bleven we lang van verstoken, maar plots ging het snel. Met heerlijk in elkaar geknutselde aanvallen trok Zulte Waregem het laken helemaal naar zich toe. Olayinka met zijn gekende hakje, Hamalainen met de opvolging en via opnieuw Olayinka kreeg De Pauw moederziel alleen de 0-1 aangeboden.

Bittere pil

Een krul van Kaya later was de match al gespeeld, na een afgeweken voorzet van Coopman kon Olayinka de 0-3 tegen de touwen schuiven. Op tien minuten helemaal tegen canvas. Uitgeteld. Sa Pinto probeerde het nog met Belfodil en Ndongala, maar ook zij konden de bakens niet meer verzetten.

Vanop de stip maakte Kaya er zelfs nog 0-4 van voor Essevee, terwijl de Rouches bijwijlen werden weggetikt. Zo mist Standard met 4 op 12 toch een beetje zijn start, de bezoekers lieten zien dat er heel wat voetballende kwaliteiten in het team zitten.