Wervelt Genk ook tegen Charleroi? Enige vraagteken bij de Limburgers is de positie van rechtsback

Coach Albert Stuivenberg heeft weinig redenen tot switchen. De vraag is wel of nieuwkomer Mata in de basis start tegen z'n ex-club Charleroi, of de Genk-trainer het vertrouwen behoudt in Maehle. De Deen maakte namelijk indruk tegen Antwerp. De geblesseerde Uronen staat dicht bij een terugkeer, maar ontbreekt vanavond nog.

De Zebra's begonnen met een 9 op 9 foutloos aan het seizoen. De verplaatsing naar Genk is echter altijd moeilijk voor Charleroi. De laatste zege in de Luminus Arena dateert van 26 december 2013.