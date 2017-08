Sporting Lokeren heeft eerste punten beet en kroont zich na spectaculaire match tot 'de ploeg van het Waasland'

Het was niet lang wachten op een eerste doelpunt in de derby van het Waasland. Na amper vijf minuten stak Lokeren een goede aanval in elkaar. Goblet ging eerst nog goed plat, maar Marzo liet de netten trillen met een onhoudbaar schot. Waasland-Beveren kon amper dreigen, de goal viel opnieuw aan de overzijde.

Een hoekschop bleef hangen in de Beverse zestien en Miric liet Goblet opnieuw kansloos, 0-2. De thuisploeg kreeg halverwege de eerste helft dan toch kansen. Myny en Ndiaye liepen elkaar in de weg, Morioka kon dan weer net niet profiteren van een misverstand tussen Verhulst en Maric.

Op het halfuur kreeg Lokeren wel een opdoffer te verwerken. Aanvoerder Overmeire moest geblesseerd naar de kant. De thuisploeg kreeg meer grip op de match. Seck kopte nipt naast, Morioka toverde af en toe met heerlijke passes. Maar opnieuw viel de goal aan de overkant. Kehli speelde Terki knap vrij en die twijfelde niet. 0-3 na 34 minuten spelen.

Waasland-Beveren probeerde nog in het slot van de eerste helft, maar kon de aansluitingstreffer niet maken. Verhulst redde met een beenveeg op het schot van Morioka. Even later kopte Seck een kort genomen hoekschop tot bij Ndiaye, maar zijn omhaal belandde op de dwarsligger. De bezoekers konden met een comfortabele voorsprong de kleedkamers in.

Clement bracht met Boljevic vers bloed, maar de eerste grote kans na de pauze was voor De Ridder. Een heerlijke panna van de vleugelaanvaller werd vervolgd met een schot op de paal. Maar Waasland-Beveren kon dan toch op het scorebord komen. Ampomah duwde de bal voorbij Verhulst na een mooie aanval.

En de hoop bij de thuisploeg groeide. Boljevic schoot op Verhulst en Waasland-Beveren stapelde de hoekschoppen en de kansen op. Myny draaide goed weg, maar vond Verhulst op zijn weg. En 20 minuten voor tijd viel dan toch de aansluitingstreffer. Camacho kopte de verdiende 2-3 in doel.

Lokeren kwam er niet meer aan te pas en ging nog een bijzonder moeilijke slotfase tegemoet. Maar de thuisploeg kreeg in de slotfase nog weinig uitgespeelde kansen. Morioka kon net niet afdrukken, terwijl er steeds meer onzuiverheden in het spel van Waasland-Beveren kwamen.

De bezoekers hielden na een moeilijke tweede helft dan toch stand en zijn dankzij de eerste punten in deze competitie hekkensluiter af.