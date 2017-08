Anderlecht op zoek naar creativiteit en oude bekende keert terug naar het veld waar het voor hem allemaal begon

door Johan Walckiers

Anderlecht ontvangt STVV om 14u30

Is Anderlecht al bekomen van de oplawaai die Charleroi hen vorige zondag gaf? Met STVV krijgen ze weer een gemotiveerd geheel over de vloer dat het moet hebben van het collectief. Zullen er vandaag ideeën en creativiteit te bewonderen zijn? Of haalt Jonas De Roeck meteen zijn eerste punt(en)?