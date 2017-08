Oorverdovende stilte in Barcelona, dat wel goede start maakt (Mét beelden!) - En wat deed Real bij Bakkali?

door Aernout Van Lindt

door

Barcelona klopt Real Betis na minuut indrukwekkende stilte

Foto: © photonews

In Spanje is de competitie helemaal begonnen. Op zondagavond kwamen Barcelona én Real Madrid in actie. De Catalanen begonnen met een minuut oorverdovende stilte.