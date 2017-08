Lille mist start volledig, Stef Peeters ziet Ivan Santini de zege binnenhalen

Caen, dat is het team van onder meer Delaplace (ex-Zulte Waregem, ex-Lille), Stef Peeters en Ivan Santini. Die laatste kwam ook aan de aftrap in de moeilijke verplaatsing naar Lille.

Damien Da Silva zette de thuisploeg al na vijf minuten op scherp met de snelle openingsgoal. Anwar El Ghazi en co. konden daar weinig tegenin brengen en toen Santini voor de 0-2 tekende, was het helemaal over en out. Peeters bleef de hele wedstrijd op de bank.