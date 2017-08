Tien Gentenaars geven dubbele voorsprong nog helemaal weg in Moeskroen, dramatische start voor Vanhaezebrouck en co.

Hein Vanhaezebrouck zette in Moeskroen zowaar kapitein Nana Asare op de bank, in een viermansdefensie kreeg Deiver Machado de voorkeur. Goed nieuws voor Simon en Esiti ook, deze keer haalden ze wel de selectie. Gent had immers genoeg Belgen fit gekregen. Zelfs de hoogst twijfelachtige Birger Verstraete zat op de bank.

De Buffalo's begonnen slordig aan de partij, met heel wat uitschuivers en balverlies, maar na een goeie twintig minuten kwam er toch wat meer flow in het Gentse spel. Plots kwamen er een pak goeie kansen. Sylla miste de eerste twee mogelijkheden, maar gaf daarna een prachtbal op Dejaegere. De middenvelder knalde staalhard binnen.

Meteen de eerste goal van Dejaegere sinds november vorig jaar, toen hij scoorde in de 2-0 thuiszege tegen Waasland-Beveren. Een eeuwigheid in voetbaltermen. Het was nog niet gedaan en ook Sylla tekende voor een knappe goal. Hij kreeg een verre bal op rechts, sneed naar binnen en werkte met een subtiele krul in de hoek af. Met zijn mindere linker nog wel.

En Moeskroen? Dat kwam er heel dichtbij nadat Mézague vanop een meter kon afwerken, maar Kalinic pakte uit met een geweldige reflex. Aan de overkant kwam Kubo dichtbij de 0-3, maar tot de rust bleef de 0-2 op het bord.

Onbestaand rood

Was daarmee alles gezegd over die eerste helft? Bijlange niet. Gigot pakte nog uit met een messcherpe tackle, stevig, maar op de bal, en kreeg prompt de rode kaart van scheids Laforge. Geel was meer op z'n plaats. Doe dat in Engeland en je mag dat fluitje afgeven en in Starbucks gaan werken.

In de tweede helft werd het lastig voor AA Gent om er nog uit te komen en Moeskroen kwam stevig opzetten. Kalinic verkeek zich op een hoge bal en Mohamed nam het cadeau met plezier aan. 2-1 met nog iets meer dan twintig minuten te gaan.

De troepen van Vanhaezebrouck leken die 1-2 voorsprong te zullen vasthouden, maar vijf minuten voor tijd knalde Govea dan toch de gelijkmaker tegen de touwen. AA Gent moest twee minuten later de kelk tot de bodem ledigen toen de bal na een fout van invaller Asare op de stip ging. Kalinic pakte, maar was niet snel genoeg terug voor de rebound.

3-2 voor Moeskroen dus en een nederlaag die erg hard zal aankomen bij de Buffalo's. Met één punt staan ze nog steeds voorlaatste. Moeskroen beleeft een competitiestart uit de duizend.