Wervelend Liverpool verzekert zich na spektakelmatch van groepsfase Champions League

Liverpool won vorige week al de heenwedstrijd in Hoffenheim. Het werd toen 1-2, een prima uitgangspositie dus voor The Reds. Op Anfield Road kwam de ploeg van Jürgen Klopp nooit meer in de problemen.

Na amper 21 minuten, stond het al 3-0 in het voordeel van Liverpool. Emre Can (2) en Mohamed Salah zorgden voor de doelpunten. Via Uth beet Hoffenheim nog van zich af, maar rond het uur maakte Roberto Firmino er nog 4-1 van. De late tegengoal van Wagner bracht geen zoden meer aan de dijk voor de bezoekers.

Ook Sporting, CSKA, APOEL én Qarabag naar CL-poules

Zo is Liverpool, waar Mignolet speelde en Origi niet in de kern zat (daar lees je hier meer over), zeker van de groepsfase van de Champions League. Ook Sporting Lissabon, CSKA Moskou, APOEL Nicosia en Qarabag plaatsten zich voor de poules.