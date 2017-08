Wat nu Roberto? Nainggolan speelt fantastisch in topper ondanks verlies (mét beelden)

Al op het kwartier wist Nainggolan Dzeko te bereiken met een pracht van een pas. De Bosnische spits nam het cadeau met plezier aan en scoorde zijn eerste van het seizoen.

Nainggolan was werkelijk overal in de eerste helft en kreeg ook zelf een schietkans. Zijn kanonskogel spatte uit elkaar op de paal. Met een voorsprong kon Roma de rust in tegen Inter.

Dekselse Icardi

Dat konden de Romeinen echter niet vasthouden dankzij een uitstekende Mauro Icardi. De kapitein maakte twee doelpunten en bracht Inter zo op en over Nainggolan en co. Vecino nam vlak voor tijd alle hoop weg.

