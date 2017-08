Wat een slot voor De Bruyne en co! Vijf minuten extra tijd worden er elf mét winning goal en rode kaart (mét beelden)

De start van Bournemouth was uitstekend met een absolute wereldgoal van Charlie Daniels. De linksachter van de thuisploeg nam de bal heerlijk op de slof en Ederson kon er enkel naar kijken. Bekijk hieronder die goal. Opgelet, het laden van de filmpjes in dit artikel kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

CHARLIE DANIELS, ARE YOU KIDDING ME? pic.twitter.com/knJp37cVvR — Brandon Beam (@BBeam971) August 26, 2017

Daarna was het aan Manchester City om de match in handen te nemen. Bournemouth kon de hoge druk niet volhouden en de Cityzens kwamen aan heel wat kansen. Gabriel Jesus bracht City langszij, hij mocht starten, Agüero zat te mokken op de bank.

In de tweede helft kwamen zowel City als Bournemouth dichtbij de winning goal, maar in het absolute slot liep het toch nog mis voor de thuisploeg. Een afgeweken schot van Sterling viel in de 97ste minuut in doel.

What a win 😍

What a feeling 😻😻



Raheem Sterling 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8lNmP8abQM — Mustafa Omari 🎓 (@mustafaa_MCFC) August 26, 2017

Daarna was het nog niet gedaan. Sterling kreeg nog rood omdat hij ging vieren met de fans en uiteindelijk werd de match pas na 111 minuten afgefloten. Wel met een zege voor Kompany en De Bruyne dus. De Belgen speelden de volledige wedstrijd.