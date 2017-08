Dury beseft dat ook Mazzu goed werk levert: "Er ook in geslaagd met nieuwe spelers identiteit te bevestigen"

Met 9 op 12 mag Zulte Waregem voorlopig niet klagen, maar het gaat wel op bezoek bij co-leider Charleroi. 12 op 12, Félice Mazzu heeft er opnieuw iets neergezet met zijn Zebra's. En dus wil Francky Dury nog niet te veel denken aan de Europa League.

"Het verhaal van zaterdag is het belangrijkste, tegen wie we in november of december spelen is eigenlijk niet belangrijk. Het is misschien wat cliché, maar het is belangrijk om dat te accentueren. Charleroi hanteert een ander systeem dan ons, maar de coach is er daar ook in geslaagd om met flink wat nieuwe spelers een identiteit te bevestigen."

Vijf wereldsaves? Geen probleem (lacht)

"Ze hebben veel snelle actiemakers en kunnen iedereen in België pijn doen. We wonnen er nog niet vaak: een keertje in de Beker toen ze met een halve B-ploeg speelden en een keertje na vijf wereldreddingen van Bossut met veel geluk op het einde."

Louis Bostyn was op de persconferentie ondertussen mee aangeschoven: "Vijf wereldreddingen? Dat moet wel lukken", kon hij er best om lachen. "Neen, het wordt een moeilijke match. Hopelijk rapen we daar iets. 10 op 15 zou geen mislukte start zijn, al gaan we natuurlijk voor meer dan een puntje."

