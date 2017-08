KRC Genk en KV Mechelen willen een vroegtijdige crisis afwenden

Genk werd getipt als outsider voor de titel en heeft een kwalitatief sterke kern. Toch wisten de Limburgers amper 4 punten te halen uit 4 wedstrijden. Een bijzonder zware teleurstelling, zo geven ook spelers en coach toe.

De Smurfen konden in eigen huis nog niet winnen. "De manier waarop we de eerste helft vorige week voetbalden, was onvoldoende", windt Stuivenberg er geen doekjes om. "Dit was niet wat we willen uitstralen. Dat willen we vanavond veranderen."

Ook KV Mechelen had zich zijn competitiestart wel eventjes anders voorgesteld. Yannick Ferrera wil zijn team maar al te graag voor het eerst naar play-off 1 loodsen, maar de balans staat momenteel op 3 op 12. Veel te weinig en 3 op 15 is uit den boze.

Bij Genk zijn Leandro Trossard, Karelis en Dewaest out en keert Jere Uronen terug na blessure. Bij KV Mechelen ontbreken El Messaoudi, Van Cleemput, Kolovos en Pedersen.

