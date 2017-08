Echte 'degradatietopper': geen goals, slecht voetbal en frustratie alom

Voor zowel AA Gent als Anderlecht was het D-day in de Ghelamco Arena. Op speeldag vijf al, jawel. Zowel in Brussel als in Gent begon men toch al lichtjes ongemakkelijk te worden door de slechte seizoensstart. Gent en Anderlecht startten respectievelijk met één en vier op twaalf, niet best voor titelkandidaten.

Het zou ook een grote test worden voor de videoref, maar dat kwam er uiteindelijk niet van. De communicatie tussen de zijlijn en scheidsrechter Delferrière werkte niet naar behoren. Alweer een blaam op het niet geheel positieve rapport van de nieuwe technologie.

Opmerkelijk: Vanhaezebrouck posteerde Yuya Kubo op de bank. Bij Anderlecht waren er dan weer geruchten dat Sels daar ook op zou belanden, maar de voormalige Buffalo kwam toch aan de aftrap, net als Kums, uiteraard.

SOS voetbal

De wedstrijd zelf dan, AA Gent nam het heft zoals gewoonlijk meteen in handen, maar de paal, Sels en het onvermogen van Mitrovic om de bal vanop drie meter in doel te knallen, braken Gent zuur op. De Buffalo's staken er met kop en schouders bovenuit.

En Paars-wit? Het was pijnlijk om aan te zien, vooral als Appiah of Chipciu aan de bal kwamen. Excuseer ons, maar in Tweede Amateur zijn er ploegen met een betere rechterflank dan dit Anderlecht. Had hij niet zo vaak moeten aanvallen, Deiver Machado kon rustig een koffietje drinken aan de zijlijn. Die voorzetten kwamen toch niet aan. Ook Neymar zal het niet bepaald in zijn broek doen.

Eindelijk: Weiler zet iedereen op juiste positie

De troepen van René Weiler stonden deze keer wél allemaal op de juiste plaats -Jan Mulder zal het graag gezien hebben- maar veel zoden aan de dijk bracht het niet. Het middenveld stond meters uit elkaar en zo kreeg Anderlecht nooit de controle die je met jongens als Kums, Gerkens en Hanni toch mag verwachten.

Spajic en Hanni mochten overigens blij zijn dat ze de rust haalden. Allebei solliciteerden ze naar een tweede gele kaart, maar de scheids hield ze op zak. De Anderlecht-aanval liet er geen twijfel over bestaan en scandeerde: 'wij willen voetbal zien!'

Alleen verliezers in de Ghelamco Arena

Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld, alleen werd het allemaal nóg iets bitsiger. Het niveau van Anderlecht steeg pas wanneer Trebel in de ploeg kwam voor Gerkens.

Plots kwam Anderlecht wél aan kansen en moest Gent op Thoelen en Asare rekenen om de meubelen te redden. Gaandeweg steeg de nervositeit én daalde het niveau van het voetbal nog wat meer. De topper liet zo twee gefrustreerde teams achter. Anderlecht omwille van het spel, Gent omwille van het resultaat.