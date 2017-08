Antwerp duwt Oostende in diepe crisis na absoluut doelpuntenfestival

Franck 'Panenka' Berrier zet Oostende in matige eerste helft op voorsprong

Minder voetbal, maar bijzonder veel goals na de koffie

Oostende in de hoek waar de klappen vallen na waanzinninge 3-4

Voor KV Oostende was het in eigen huis van moeten na de 0 op 12, terwijl Antwerp met 7 op 12 toch iet of wat de kat uit de boom kon en mocht kijken.huisde Yves Vanderhaeghe moest Tomasevic met een lichte enkelblessure missen, waardoor Milic naar het centrum verhuisde en nieuwkomer Bjelica meteen mocht starten.

Ook Franck Berrier was er opnieuw bij en zou met zijn vista wel een en ander bijbrengen. Antwerp moest naast Owusu en Oulare ook nog Dequevy missen. Jaadi speelde dus opnieuw in de spits, Limbombe kreeg een basisplaats op de flank.

De Kustboys wilden voor eigen publiek laten zien dat ze wel degelijk nog een en ander konden en lieten in de eerste helft de bal bijwijlen goed van voet naar voet gaan. Antwerp moest achtervolgen en had flink wat fouten nodig om KVO af te houden.

Eentje daarvan in de box en dus de bal op de stip, waarna Franck Berrier met een Panenka Marc Coucke tóch opnieuw aan het voetbaltwitteren kreeg. Die ging dat nochtans niet meer doen tot Oostende uit de nood was gehaald.

En na de pauze liep het helemaal mis voor de thuisploeg. De 1-1 kwam een beetje uit de lucht gevallen, letterlijk en figuurlijk - al trapte Rodrigues de voorzet van Haroun wel erg lekker binnen. En plots zag je waarom Oostende dit seizoen achteraan staat: de twijfel sloop helemaal in het team.

Flink wat verloren ballen in alle richtingen en totaal geen voetbal meer. Dan meer op kracht en met overgave? Dat is meer de winkel van Antwerp natuurlijk. Een corner werd aan de eerste paal binnengebuffeld door Mattheus, wat later dribbelde Limbombe zichzelf voorbij de doelman naar de 1-3.

Gano bracht Oostende nog even terug, maar een minuutje later kon uitblinker Rodrigues met zijn tweede van de avond de boeken helemaal dicht doen - al werd het nog 3-4 dankzij Conté. 10 op 15 voor Antwerp na die moeilijke start ... knap. En de Kustboys? Die zitten in de hoek waar de klappen vallen. Alweer.