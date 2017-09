Club krijgt geen voet aan de grond in Moeskroen en is dankzij lichte penalty en foutje Horvath maximum kwijt

Club Brugge ging in Moeskroen op zoek naar de achttien op achttien en deed dat met dezelfde elf die voor de 4-0 zege tegen Standard zorgden. Never change a winning team, het is ook bij Ivan Leko bekend. Al mocht tegenstander Moeskroen zeker niet onderschat worden.

Boucaut toch

De Henegouwers stonden ook maar mooi in de top-zes na een tien op vijftien en legden in eigen huis ook Gent al over de knie. Club trok er zich weinig van aan en koos meteen voor de aanval onder leiding vaneen uitstekende Hans Vanaken.

Toch bleef het na een goed eerste kwartier wat steken bij de troepen van Leko. Tot overmaat van ramp -voor de Bruggelingen dan- kreeg Moeskroen van Boucaut een lichte strafschop. Limbombe gaf een wel heel licht duwtje aan Olinga en de bal ging op de stip.

De bezoekers waren in alle staten. Een haast identieke fase speelde zich enkele minuten eerder af in de andere rechthoek, maar toen floot hij niet. Bolingi liet het niet aan z'n hart komen en knalde de penalty hard voorbij een kansloze Horvath.

Daarna bleef Moeskroen zowaar gelijke tred houden met Club Brugge, al kon ook Blauwzwart juichen na een fantastische corner. Die werd kort genomen waarop Vormer de volledig vrijstaande Denswil vond. Een harde kopslag later stond de gelijkmaker op het bord.

Horvath toch

'Fijn', dacht Leko, 'en nu nog een tweede maken.' Al viel die aan de overkant. Na een weliswaar uitstekende voorzet van Huyghebaert kwam Horvath uit. Alleen zat Bolingi eerst op de bal. Hij kopte boven een verbouwereerde Mechele in doel. Een koude douche dus, zo vlak voor de rust.

Na de koffie moest Club Brugge alles op alles zetten en bracht Leko onder meer Vlietinck, Clasie en Refaelov in de ploeg. Toch bleef het enorm moeilijk om het Moeskroense blok te ontwrichten. Met de altijd gevaarlijke Bolingi en de vinnige Olinga kwam de thuisploeg er nog meermaals uit.

De ruststand bleef op het bord staan, ondanks verwoede pogingen van Vormer, Cools en Vanaken om daar iets aan te doen. Club is zijn maximum kwijt, Moeskroen pakt dertien op achttien.