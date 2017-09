Charleroi is het maximum van de punten kwijt, maar Standard kan voor de vierde wedstrijd op rij niet winnen

De derby tegen Charleroi was een wedstrijd die moest gewonnen worden. En dat hadden de manschappen van Sa Pinto begrepen. De Rouches begonnen snedig aan de wedstrijd en drukten de bezoekers meteen weg. Carlinhos trapte vanuit een scherpe hoek via Penneteau op de paal.

Het sluitstuk van de Carolo's zweefde even later een plaatsbal van Mpoku uit de winkelhaak en stond ook pal op een poging van Carlinhos. Pas halverwege de eerste helft kon Charleroi een eerste keer de neus aan het venster steken via enkele stilstaande fases. Ochoa had echter amper werk te verrichten voor het halfuur.

Lukebakio probeerde het eens vanop afstand, maar dat was de enige noemenswaardige kans van de bezoekers voor de pauze. Ook Standard kon nog nauwelijks een kans creëren. Net voor de pauze hield Ochoa de thuisploeg wel recht op een schot van Rezaei.

De ruststand was 0-0, al verdiende Standard op basis van het openingskwartier meer dan dat. Beide ploegen gingen na de rust op zoek naar een doelpunt, maar grote kansen bleven uit. De partij werd bitsiger en zo moest scheidsrechter Smet het spel vaak stilleggen.

Beide doelmannen hadden na de rust weinig werk op te knappen. Even voor de 70e minuut kregen we dan toch nog een kans. De kopbal van Cop ging niet zo ver naast. En Standard bleef maar komen. Na een heerlijke actie van Mpoku - met twee panna's - besloot Ndongala onbesuisd over.

Het slotkwartier ging in en het was Charleroi dat dan plots gevaarlijk werd via Pollet. De aanvaller kon eerst Ochoa niet voorbij en even later ging zijn kopbal over. De ingevallen probeerde het vanop afstand, maar kon Penneteau niet verontrusten.

Ook 'Mazzu-time' leverde nog weinig op in de laatste minuten, al probeerde Standard het nog wel. Charleroi is dankzij de draw nog steeds alleen leider, met een punt voorsprong op Club Brugge.

Standard schiet door het puntje weinig op en blijft in de onderste regionen van het klassement kamperen.