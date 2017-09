Weiler neemt een voorbeeld aan Hoffenheim en zet Kums op onwaarschijnlijke positie

door Johan Walckiers en Redactie vanuit München

Anderlecht pakt Bayern aan met vijfmansverdediging, Kums als libero

Foto: © photonews

Denkt u dat Anderlecht vanavond een kans maakt in de Allianz Arena? Zelfs de grootste optimisten geloven er niet echt in. Je moet al wel echt het zonnetje in huis zijn om de Duitse machine verlieskansen toe te dichten. Maar goed, het is en blijft voetbal...