Club Brugge opnieuw leider na autoritaire zege tegen onmondig Malinwa

Club grijpt Mechelen meteen bij de keel en komt snel op voorsprong

Malinwa kan geen vuist maken, Cools maakt tweede helft schier overbodig

Blauw-zwart (voor eventjes) opnieuw leider in de Jupiler Pro League

Never change a winning team. Het is een mantra dat vaak gebruikt wordt bij ploegen die na een overwinning willen vasthouden aan de goede gedachte. Ivan Leko had met Club Brugge vorige week dan wel verloren bij Moeskroen, toch stuurde hij geen nieuwelingen de wei in.

Clasie, Refaelov en Vossen op de bank dus. Yannick Ferrera van zijn kant stuurde wél bij, al was het noodgedwongen door de blessure van Kawaya en de schorsing voor Rherras. Filipovic en Claes kwamen in de ploeg. Cobbaut schoof wat centraler, Matthys een rijtje achteruit.

Autoritair

In de eerste helft bleven we verstoken van goed voetbal, van echt goede ideetjes ook. Nakamba had iets heel erg moois in petto voor de fans, verder was het toch vooral de schaarse kansjes afwachten voor de supporters.

Blauw-zwart had een efficiëntie van zowat 66%. Erg snel kwam het op voorsprong na een goede opening van Decarli op Vormer, die zijn aflegger via een Mechels been bij Wesley zag belanden. Die aarzelde niet: 0-1. Vlak voor de rust kon Cools - alweer via een Mechels been - de 0-2 binnenpoeieren, na een afgelegde kopbal van Vormer. Mechele mikte tussendoor een kopbal op de paal.

Malinwa probeert, maar brengt blauw-zwart niet in problemen

En Malinwa? Dat was nauwelijks te zien. Ganvoula en Schoofs staken de neus aan het venster, maar echte dreiging kwam er niet. Een makkelijk avondje zo voor blauw-zwart? Mechelen kwam wel met meer aanvallende intenties uit de kleedkamer.

Rits en Croizet kwamen in de buurt van Horvath, Drazic vergat een keertje balverlies van de thuisploeg af te straffen. De zege van blauw-zwart kwam niet meer in het gedrang, met 18 op 21 heeft Leko geen reden tot klagen. Mechelen moet met 4 op 21 terug de bus op en moet volgende week tegen het verrassende STVV.