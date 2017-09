OH Leuven doet slechte zaak in slaapverwekkende vertoning op Union

door Johan Walckiers

OH Leuven kwam op bezoek bij Union SG niet verder dan een scoreloos gelijkspel. De match zelf had wel heel weinig om het lijf. Vooral de eerste helft was bijzonder slaapverwekkend.