STVV blijft op z'n roze wolk voetballen en laat na AA Gent, Standard en Anderlecht nu ook rivaal KRC Genk puntenloos achter

'The tables have turned'. Die boodschap wilden de Truiense fans door middel van een tifo nog even meegeven aan de rivaal uit Genk. (Lees er HIER meer over) Een knalstart als deze overkomt Sint-Truiden natuurlijk niet elk seizoen.

Kapitale misser van De Sart

Beide ploegen schoten zonder schroom uit de startblokken. De bezoekers dicteerden de wet, de thuisploeg creëerde de kansen. Op het kwartier hield Danny Vukovic Jonathan Legear een eerste keer tegen. De Australische goalie onderscheidde zich twee keer op 5 minuten tijd. Yohan Boli speelde met een héérlijke pass Alexis De Sart volledig vrij. De Belgische belofteninternational liet dé kans op 1-0 liggen.

STVV mét lef

De Haspengouwers voetballen al een heel seizoen met lef en dat was nu niet anders. Langzamerhand nam STVV het spel over, het trio Legear-Vetokele-Boli zocht naar hartenlust de ruimte op.

In het slot van de eerste periode liet de club uit de mijnstad zich nog eens zien. Marcus Ingvartsen kon met z'n kopbal onvoldoende dreigen. Een scherpe voorzet van Ruslan Malinovskyi vloog voorbij alles en iedereen.

3 op 3 voor Vukovic

Het beeld van de match trok zich door na rust. Na amper 4 minuten spelen stond Vukovic oog in oog met Yohan Boli. Na Legear en De Sart eerder in de wedstrijd hield hij ook de Ivoriaan van een goal. Zijn Genkse ploegmaats bleven ondertussen op een veel lager niveau acteren. Een uitbraak resulteerde nooit in een doelrijpe kans.

Dat veranderde in minuut 69. De nauwelijks zichtbare Alejandro Pozuelo stond plots helemaal vrij. De Spanjaard kon de bal zo binnen leggen, maar Jorge Teixeira pakte met een mirakelredding uit om zijn doelman bij te staan.

Wissels doen het

De Limburgse derby leek op een scoreloos gelijkspel af te stevenen, tot invaller Roman Bezus zich achter de bal zette bij een interessante vrije trap. De Oekraïner krulde het leer magistraal in de bovenhoek.

De wissels van Jonas De Roeck zorgden voor het verschil, want ook Damien Dussaut scoorde. Het dak ging eraf op Stayen, daar kon de 2-1 van Siebe Schrijvers niets meer aan veranderen. Genk pakt 8 op 21 en moet herbronnen.