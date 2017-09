Het gaat van kwaad naar erger voor Lierse, dat ook in Tubeke verliest en gedeeld laatste is

Zowel Tubeke als Lierse hadden dit siezoen nog niet kunnen winnen en wilden daar dus maar wat graag iets aan veranderen in het Stade Leburton. Zeker voor de pauze waren het de bezoekers die het gevaarlijkst waren.

Scoren zat er echter niet in. Lierke Plezierke heeft het soms echt moeilijk om tot een doelpunt te komen. Geen doelpunten voor de rust.

Hwang doet het voor Tubeke

Na de pauze was het Tubeke dat voor de verrassing zorgde. Een corner werd door Goris nog weggewerkt, maar de Koreaanse verdediger Ki-Wook Hwang was goed gevolgd en zorgde voor de 1-0.

Lierse zette nog alles op alles, maar een kopbal van Joachim kletterde via via op de paal uiteen. Stevance maakte er op de counter 2-0 van. In de stand springt Tubeke over Lierse naar de zesde plek, Lierse deelt de laatste plaats met Westerlo met vier eenheden.