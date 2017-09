Kubo en Verstraete knallen Oostende kopje-onder

KV Oostende en AA Gent moesten de kelderkraker -zo noemde Peter Vandenbempt het toch- aanvatten met de rug tegen de muur. Beide play-off 1-kandidaten bengelden immers nog steeds onderin en dat was ook in het spel te zien.

Voetbal niet om aan te zien

Er zat in de eerste helft amper tempo in de wedstrijd, door de nervositeit gingen heel wat passen verloren en als er bij de bezoekers de kans kwam om snel een aanval op te zetten, werd er te lang getalmd. Esiti twijfelde bij zijn passen en bezorgde Hein Vanhaezebrouck ei zo na een zenuwinzinking.

Gent eiste wel het balbezit op, maar we kregen amper kansen te zien. Aan de overkant probeerde KV Oostende met snelle counters te prikken. Lombaerts kreeg een vrije kopkans, deed alles goed, maar zag zijn geplaatste bal op de paal belanden. Een waarschuwing voor Gent.

Cadeautje van Lombaerts en Vanhamel

Het doelpunt kwam uiteindelijk aan de overkant, waar AA Gent eens een cadeautje in ontvangst mocht nemen. Lombaerts en Vanhamel lieten Sylla zomaar bij de bal komen en die tikte het leer tegen de doelman. Kubo kon de bal simpel in het lege doel leggen. Een doelpunt waar in Oostende nog over nagekaart zal worden.

Voor Kubo redde het zijn wedstrijd, de Japanner was voor het overige dramatisch en ongelukkig in zijn acties. Met 0-1 bibberden beide teams naar de rust. Daarna werd de stress zo mogelijk nog overheersender. Aan goed voetbal en uitgespeelde kansen kwamen we nog amper.

Verstraete besliste de match in blessuretijd

Oostende ging naar het einde uiteraard drukken en kwam zo toch meer dan eens voor Kalinic. Gano en Jali kregen uitstekende mogelijkheden, maar misten die jammerlijk. Bij Gent was het plots vrouwen en kinderen eerst. Ballen weghengsten en tijdrekken, veel zagen we dat nog niet bij het Gent van Vanhaezebrouck, maar dit was uiteraard moneytime.

Het was uiteindelijk een invaller die het deed voor Vanhaezebrouck en co. Op een mooie counter werkte Louis Verstraete perfect af. Meteen goed voor zijn eerste competitiegoal op het hoogste nationale niveau. Hij geeft zijn team zo wat meer ademruimte, KV Oostende staat afgetekend laatste.