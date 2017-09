Bloed, zweet en tranen, maar STVV klopt negenkoppig OHL na knettergekke match en verlengingen

Beide coaches hadden enkele wijzigingen doorgevoerd voor het midweekvoetbal in de Croky Cup. De Roeck liet Vetokele en de jonge De Norre rusten na de zege in de Limburgse derby. Legear zat zelfs niet in de selectie.

Bij de bezoekers was er in de selectie geen plaats voor Gorius, Aguemon en ex-Kanarie Daeseleire. Aanvaller Storm kreeg de eerste kans in de match, maar het doelpunt viel aan de overkant. En het was een knettergekke goal.

Boli pegelde de bal op de dwarsligger, een Gillekens was verrast en bokste de bal in paniek tegen de voeten van Botaka. 1-0 op een wel heel erg knullige manier. Niet veel later kreeg Botaka een kans op zijn tweede, maar het OHL-sluitstuk stond pal.

De Truienaars lieten OHL meer in het spel komen, maar tot veel kansen leidde dat niet. Tshimanga, die in de basis debuteerde, probeerde het eens vanop afstand. Ook het vluchtschot van Diedhiou leverde niks op. Kansen kregen we nog nauwelijks voor de rust. De Kanaries mochten met een 1-0 voorsprong de kleedkamers in.

OHL kwam het best uit de kleedkamer. Van Wijk bracht met Berben een extra middenvelder voor Tshimanga en die zet rendeerde. Persoons profiteerde van dom balverlies van Goutas en schoot de gelijkmaker voorbij Steppe.

STVV had niet veel daarna de kans op de gelijkmaker, maar ex-Truienaar Bagayoko bracht redding op de lijn. Het zag er even rooskleurig uit voor OHL, maar halverwege de tweede helft pakte Schuermans zijn tweede gele karton. De Leuvenaars moesten nog een kwart wedstrijd met tien spelen.

Maar STVV kon die numerieke meerderheid niet meteen uitbuiten. Het kreeg in de laatste tien minuten wel kansen. Het schot van Boli van dichtbij ging in hoekschop, daarna hield Gillekens zijn ploeg recht. Maar tot overmaat van ramp moest OHL met negen verder. Ook Boulenger kreeg een tweede gele kaart onder de neus geduwd.

STVV bleef de negen Leuvenaars wegdrukken, maar er kwamen verlengingen aan te pas. En het was zowaar OHL dat bijna de 1-2 maakte. Invaller Maertens zag zijn schot niet zo ver over gaan. STVV bleef komen en vijf minuten voor de pauze in de verlengingen kwam de verlossende treffer.

Goutas hakte een bal knap door de benen van Gillekens, 2-1. STVV tikte de bal goed rond, maar werd koud gepakt net voor de pauze van de verlengingen. Storm mocht alleen op Steppe af en bleef ijzig kalm. De mirakelgoal en de 2-2 was een feit.

Maar de Leuvense droom was twee minuten na de pauze helemaal over. De Norre met het voorbereidende werk en Vetokele kopte de 3-2 binnen. Diezelfde Vetokele telde OHL helemaal uit met een tweede kopbalgoal. STVV tikte de bal nog wat rond en plaatste zich na een knotsgekke match dan toch voor de 1/8e finales van de Croky Cup.