Racing Genk spoelt derbynederlaag door na bekerzege op Jan Breydel - zonder echt indruk te maken

Doelman Van Damme maakt comeback bij Cercle Brugge

Pozuelo met de snelle voorsprong

Racing Genk nooit echt in de problemen en door: 0-1

Een beetje een desolaat Jan Breydel was het voor de 1/16e finales van de Croky Cup tussen Cercle Brugge en Racing Genk. De thuisploeg wilde laten zien dat een topper uit 1B kan meestrijden met een grote club uit 1A, de Limburgers wilden iets rechtzetten na de verloren Limburgse derby.

Albert Stuivenberg maakte wel van de gelegenheid gebruik om wat nieuwe namen in de ploeg te droppen, onder meer Khammas en Aidoo kregen hun kans in de basisploeg, bij de thuisploeg viel vooral de man onder de lat op: Miguel Van Damme overwon kanker en maakte zijn comeback in doel.

Een wereldse partij kregen we allerminst te zien op Jan Breydel. Een immens klasseverschil in de manier van voetballen eigenlijk ook niet. Maar de Smurfen waren wel van minuut baas boven baas. Elke tempoversnelling was moeilijk te belopen voor een moedige Vereniging.

Groen-zwart kreeg nochtans ook kansen om een doelpuntje te scoren, maar Vukovic toonde zich een paar keer sterk keepend. Hij lijkt stilaan echt zijn plekje te hebben gevonden bij Racing Genk. En door een snelle goal van Pozuelo - enig mooi in de verste hoek gekruld - hadden de bezoekers snel de schaapjes op het droge.

Zakelijk

Aidoo kopte een bal op de lat en een goed keepende Van Damme voorkwam ook een paar keer erger, al had zeker Pozuelo altijd van dichtbij moeten scoren. De gelijkmaker? Die hing al bij al nooit écht in de lucht, al gaf Cercle Brugge 90 minuten lang echt wel alles.

Genk heeft de nederlaag tegen STVV kunnen doorspoelen en is zonder al te veel energieverlies door naar de 1/8e finales. Daar zal het dan mogelijk wel nog uit een ander vaatje moeten tappen, maar geen kat die daar nu om maalt.