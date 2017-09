Bijltjesdag in de Beker? Wij zien deze 'kleintjes' kans maken op een regelrechte stunt!

Vooreerst dit, we denken dat Zulte Waregem, AA Gent en Standard gezien de tegenstanders zich zullen plaatsen voor de volgende ronde, maar we zien ook enkele kansen op een stunt.

Gezien dat het interessantste is aan zo'n avondje bekeren, gaan we ons daarop focussen. De eerste kans zien we voor Beerschot Wilrijk. De Ratten zijn gebrand op een stunt tegen Sporting Lokeren.

Stunts van Westerlo, Beerschot Wilrijk en Roeselare?

Verder is ook Roeselare gemotiveerd voor het provincieduel met het grote Club Brugge en is het voor KV Oostende opletten geblazen voor Union, dat vorig seizoen al bewees de clubs uit 1A aan te kunnen.

Verder is ook Anderlecht na een tumultueuze week niet veilig in Westerlo. De Kemphanen hebben een traditie als het gaat om de recordkampioen te kloppen én Jens Naessens steekt in bloedvorm. Bekijk hieronder alle wedstrijden.

20:00 KV Mechelen - Bocholter VV - 20:00 Luik FC - Zulte Waregem - 20:00 KV Oostende - Union SG - 20:00 Lommel United - Waasland-Beveren - 20:00 Cercle Brugge - Racing Genk - 20:00 Moeskroen - Tubeke - 20:30 Sporting Lokeren - KFCO Beerschot-Wilrijk - 20:30 Roeselare - Club Brugge - 20:30 ASV Geel - AA Gent - 20:30 Eupen - Rupel Boom - 20:45 Westerlo - Anderlecht - 20:45 Standard - KSK Heist -

