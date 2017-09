Anderlecht wint door een mirakel (en Boeckx) op Waasland-Beveren, maar het blijft ziek

Frutos gooide heel zijn elftal overhoop: met onder meer opvallende bankzitters Sven Kums en Henry Onyekuru. Nicolae Stanciu, Adrien Trebel en Sofiane Hanni kwamen in het team om voor meer creativiteit te zorgen vooraan. Door de afwezigheid van Obradovic koos de Argentijn ook voor een 4-3-3 met Sowah als linksachter en Appiah als rechtsachter.

Vertrouwen

Je elftal om de haverklap helemaal omgooien, een goed teken is het niet. Qua vertrouwen voor Kums en Onyekuru kan het ook tellen. Vooral die laatste, die altijd en overal al de gevaarlijkste man was van de Brusselaars... Maar de vraag is: is deze kern wel tot meer in staat. Elke coach gaat zoeken naar de juiste bezetting, want het onevenwicht erin is bijna niet op te lossen.

Trebel in de plaats van Kums... Dat veranderde niet veel.

Na zeven minuten was het al prijs... voor de thuisploeg. Sowah gleed weg, Boljevic mocht voorzetten, Spajic ging onder de bal door en Thelin - jawel - deponeerde de bal netjes in de verste hoek. Een super complete spits noemde Frutos hem nog vrijdag. Zo beloonde hij hem voor de lof.

Als Brusselaars op Sinksen Foor

En meer nog: Anderlecht zag in die aanvangsfase alle kleuren van de regenboog. Enkel dankzij Boeckx, die twee keer redding bracht op een doorbraak van Boljevic en een kopbal van Moren, bleef de schade beperkt. Heel de defensie stond te waggelen zoals een Brusselaar om middernacht op Sinksen Foor.

Harbaoui zag geen deftige voorzet zijn kant op komen.

Maar goed, niet dat de rest veel beter was... Harbaoui had nog het excuus dat hij geen enkele deftige voorzet te zien kreeg. Maar wat de uitleg van Trebel, Stanciu en Hanni ging zijn? No idea! Triestig over de hele lijn. Philippe Clement had heel wat meer reden om blij te zijn. Zijn ploeg speelde Anderlecht bij momenten van het veld.

Ze speelden met een rouwband voor het overlijden van Jean Plaskie, maar het was symbolisch voor het eigen spel. Een jaar geleden zei René Weiler dat geschiedenis geen matchen won. Plaskie zou er ook om getreurd hebben als hij het zaterdagavond had aanschouwd.

Het wonder van de Freethiel

Er zitten geen deftige flankverdedigers - behalve Obradovic en Najar - in de ploeg. Op het middenveld is het elke week kiezen tussen Stanciu, Kums, Hanni. En vooraan is er nog steeds geen duidelijke hiërarchie. Gewoon omdat het in geen enkele bezetting of opstelling draait. Al moest Waasland-Beveren vooral in eigen boezem kijken. Al die kansen gemist, dat betaal je cash. En een tweetal dubieuze penaltyfases werden niet gefloten.

Eén bevlieging van Stanciu zorgde voor de - toegegeven, mooie - 1-1, maar het verhulde amper iets. Nog voor de 75ste minuut had Frutos zijn twee backs eraf gehaald omdat ze toch niets bijbrachten. En ja, het wonder voltrok zich. Boeckx haalde er nog een viertal uit en tien minuten voor tijd kopte Spajic een corner van Stanciu binnen. Niemand had het nog verwacht, maar het ongeziene gebeurde.