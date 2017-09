Zulte Waregem laat bij klungelend Gent geen spaander heel van de hoop na Oostende

Je hebt slecht aan een match beginnen, en je hebt dramatisch aan een match beginnen. Wel, bij AA Gent was het dat laatste maal tien, of zo. Gigot kon in principe simpel terugleggen op Kalinic, maar draaide tegen Dussenne aan.

Enorme blunder

Saponjic snoepte de bal af en nam het cadeautje met plezier aan. Hij plaatste het leer naast Kalinic in doel. In de derde minuut, zeg. Arm AA Gent.

De wederopstanding van in Oostende was al amper te merken in de amechtige bekerwedstrijd in Geel, maar in de Ghelamco Arena was het pas echt huilen met de pet op.

Vanhaezebrouck windt zich -terecht- op

Het ging alweer te traag op het middenveld, waar Esiti liever vijf keer terugdraait om een pas te geven waarvan hij helemaal zeker is, dan meteen die bal door te geven. Vanhaezebrouck werd alweer gek aan de zijlijn.

En Zulte Waregem? Dat had ook amper overschot. De troepen van Dury hadden wel één belangrijk excuus: het moest allemaal niet zo nodig, Essevee stond immers nog steeds 0-1 voor.

Die stand bleef ook aan de rust op het bord staan. Na de koffie moest AA Gent vol aan de bak en Vanhaezebrouck deed iets wat we nog maar zelden zagen. In minuut 57 wisselde maar liefst drie spelers tegelijk, Machado, Dejaegere en Kalu moesten het doen.

Terug naar af

De thuisploeg ontwikkelde dan wel meer druk én kreeg goeie kansen via Kubo en Milicevic, maar gaf ook ruimte voor de tegenstoot. Ene Peter Olayinka dook enorm vaak de diepte in én had een strafschop verdiend, maar kreeg die niet.

Leali hield Zulte Waregem uiteindelijk op die 0-1 na een knal van Milicevic en zo pakten de jongens van Dury een wel heel mooie uitzege. Bij AA Gent was het weer naar af.