Geniale Berrier stuwt Oostende naar eerste overwinning

KV Kortrijk en KV Oostende mochten de laatste wedstrijd van deze zaterdagavond betwisten en deden dat met verve. In het Guldensporenstadion verveelde men zich geen seconde. De thuisploeg domineerde de eerste helft, maar raakte maar niet voorbij een uitstekende Vanhamel.

Vanhamel de kwelduivel

De doelman van Oostende weigerde zich gewonnen te geven op heel wat uitstekende pogingen en rond het halfuur herstelden de Kustboys het evenwicht. Onder meer Kumordzi sloeg weer aan het klungelen, maar Gano kon de wenkende kansen niet afwerken.

Nog een rariteit op het veld was Pylyp Budkyvskyi bij Kortrijk. De boomlange Oekraïense spits kreeg geel voor een schwalbe buiten de zestien, kreeg even later een elleboogstoot van Milic én leverde een pracht van een voorzet op Ajagun. Dat allemaal in een minuut of vijf. Je kon niet zeggen dat hij niet in de match zat.

Ajagun had het iets moeilijker, maar scoorde dan toch nadat zijn kopbal niet goed weggewerkt werd. 1-0 op slag van rust, balen voor Oostende en vooral doelman Mike Vanhamel. Die voorkwam net na de koffie ook nog de 2-0 nadat hij een kopbal van die Budkyvskyi tegen de lat werkte.

Ommekeer getekend: Berrier

Bij Oostende had men creativiteit nodig en de licht geblesseerde Berrier maakte zijn opwachting. Hij had er zin in, dat was duidelijk. Hij stiftte de bal haast meteen over Kaminski in doel en zette even later Gano op weg naar de 1-2. Wat een ommekeer.

KV Oostende is zo eindelijk niet meer alleen laatste, het komt dankzij de eerste driepunter van het seizoen op gelijke hoogte met Eupen. Maar wat was het zuur voor KV Kortrijk, dat op verdedigende fouten na een goeie partij op de mat legde.