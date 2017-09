Paul wie? Mourinho gaat Fellaini na deze prestatie nog moeilijk uit het team krijgen (en Lukaku zijn 7de)

Fellaini scoorde voor de match twee keer in vier matchen, maar krikte zijn teller met nog twee eenheden op. Na drie minuten stond de thuisploeg al op voorsprong. Juan Mata nam de assist van Rashford in dank aan. En tien minuten voor rust was het de beurt aan Fellaini. Young zorgde voor de schitterende voorzet en aan de tweede paal duwde de slim opgedoken Fellaini het leer binnen.

En na rust besliste hij de match na een vrije trap van Rashford. In de lucht liet hij zich door niemand aftroeven en hij kopte sterk zijn tweede tegen de netten. Nog geen woord over Romelu Lukaku? Tja, een wedstrijd van United zonder goal van Lukaku zou wel heel vreemd zijn. Een paar minuten voor tijd deed hij er iets aan: Martial bood hem de 4-0 op een schoteltje aan.

Voor enkele uren staan de jongens van Mourinho dus al zeker aan de leiding. Manchester City kan hen nog bijbenen, maar die spelen vanavond de kraker op het veld van Chelsea.