Heerlijke treffer van Vanlerberghe uitgewist, Belgische beloften komen niet verder dan draw aan Den Dreef

De Belgische beloften begonnen met enkele mooie namen aan de aftrap. Walem dropte onder meer Cools, Vanlerberghe, Schrijvers en Dimata in de basis. Winst zou de leidersplek opleveren in groep 6. Maar het wedstrijdbegin was helemaal voor de Scandinaviërs. De wedstrijd was nauwelijks twee minuten op gang getrapt of we kregen al een eerste kans voor Zweden.

Dom balverlies van Vanlerberghe. Ex-aanvaller van Club Brugge Carlos Strandberg schilderde de bal op het hoofd van Engvall, maar zijn kopbal raakte de paal. Diezelfde Engvall kreeg na 12 minuten spelen opnieuw een dot van een kans. Opnieuw voorbereidend werk van Strandberg, de aanvaller trapte in de draai via een Belgisch been over.

Op de hoekschop die daarop volgde, ging de bal opnieuw op de paal. Deze keer via rechtsachter Wahlqvist. Dimata dreigde een eerste keer aan de overkant, maar een Zweeds been blokte zijn schot. De Belgen kwamen beter in het spel en de bezoekende doelman moest een eerste keer in actie komen op een schot van Mbenza.

Het waren de Belgen die toch op voorsprong kwamen. Club-speler Vanlerberghe kreeg ruimte en krulde een kwartier voor de rust de bal heerlijk in doel, 1-0. Toch wat onverdiend op basis van het aantal kansen. Kansen kregen we in de eerste helft niet meer te zien. België ging rusten met een gevleide 1-0 voorsprong.

Zweden moest in de tweede helft komen, maar aanvoerder Schrijvers zorgde voor het eerste gevaar. De Genk-middenvelder dribbelde zich een weg door de verdediging, zijn schot ging niet zo ver naast. De Belgen werden te laks en lieten de Zweden komen.

De gelijkmaker kwam er dan ook. Dagerstal kopte een hoekschop onhoudbaar voorbij Jackers. België kon daar het volgende kwartier nauwelijks iets tegenover zetten, behalve enkele stilstaande fases en een gevaarlijk standje met Dimata een kwartier voor tijd.

Het waren de Zweden die dichter bij de voorsprong kwamen dan de Belgen. Engvall zijn kopbal ging niet zo ver naast en ook een bedrijvige Strandberg lag constant op de loer. Zweden bleef dreigen met zijn snelle aanvallers, maar de laatste pass ontbrak. Of er was een attente Jackers die erger voorkwam.

Vijf minuten voor tijd was er dan toch nog een grote Belgische kans. Dimata kopte over. Walem gooide Lukebakio nog in de strijd, maar die zag zijn poging uit de hoek geranseld worden. De Belgische U21 konden niet meer scoren en bleven zo op een gelijkspel steken. De ploeg van Walem puurt zo slechts vijf punten uit drie wedstrijden.