Broertjes Hazard en Lukaku zorgen voor recorddeling met Duitsland, scheidsrechterlijke fout kost Duivels alleenrecordhouderschap

Roberto Martinez gaf voor de laatste WK-interland het vertrouwen aan Youri Tielemans en Thorgan Hazard om van bij het begin het feestje van dichtbij mee te maken. Jan Vertonghen mocht voor de gelegenheid - zijn 97ste, u weet het intussen wel - dan ook als kapitein opdraven.

Batsman deze keer geen superheld

Martinez ging dus - ondanks dat hij Nainggolan thuisliet omwille van die reden - toch wat experimenteren. Misschien ook omdat hij het vuur wilde opstoken aangezien de druk er na Bosnië toch helemaal af was. België speelde zoals verwacht 90 procent van de tijd op de helft van Cyprus, maar zoveel doelrijpe kansen leverde dat niet op.

Na een kwartier had Eden Hazard de 1-0 wel al op het bord gezet met een schot van net buiten de zestien. Nog vier te gaan dus om het record van Duitsland te verbeteren. Maar de Cypriotische muur afbreken, bleek geen klein bier. Ook omdat Michy Batshuayi - één keer was hij echt gevaarlijk - al wel betere dagen gekend heeft. En deze keer kon hij het niet op het veld steken. Dat lag er bij als een pasgestreken biljartlaken.

Hazard-Hazard-Hazard

Wat gevaarlijke voorzetten, maar die kenden weinig vervolg. De vijfmansverdediging met nog twee pionnen er voor hield verrassend goed stand. Er zat te weinig overtuiging in, te weinig wil om dat record te pakken. Het leek allemaal wel goed en vooral de bedoeling om geen blessures op te lopen in een match die er eigenlijk toch niet meer toe deed.

De uitzondering op de regel: Eden Hazard. Die heeft altijd wel zin om een spelletje te spelen. Hij zond met enkele uitstekende passes zijn broer op weg, maar die kon het niet afmaken. Maar begin de tweede helft was de debutant daar wel om een afgeweerd schot van Batshuayi tegen de netten te werken. 35 minuten om nog drie goals te maken...

Het zware geschut

Tijd om Dries Mertens eens in zijn favoriete rol uit te spelen: in de spits als vervanger voor Batshuayi. Nog een halfuur te spelen: 3-0 nadat Eden Hazard een penalty omzette na hands op een voorzet van Chadli. Tijd om het nog grotere geschut van de bank te halen: Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Nog een kwartier te spelen: 4-0. Wat dacht u anders? Romelu in de diepte gestuurd en de bal hing tegen de netten.

Lukaku maakte ook de vijfde, maar werd teruggevlagd voor buitenspel. Onterecht zo bleek later. En dat maakte dus het verschil tussen alleen recordhouder of het moeten delen. Maar 43 goals in tien matchen... Het is niet slecht!