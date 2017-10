Zorgen Vertonghen en co voor een delirium bij de fans of gaat de champagne opnieuw het toilet in?

Indien de Duivels tegen het nummer 4 uit de groep vijf keer scoren, is België het meest productieve land in een EK- of WK-voorronde ooit. Momenteel staat de teller op 35 gemaakte goals.

Vertonghen realiseert zijn 97ste cap en wordt daarvoor in de bloemetjes gezet. Verschillende dj's zullen de menigte opzwepen (Lees er HIER meer over), maar de Belgen kunnen maar beter winnen om er een écht feest van te maken.

Bij de vorige WK-kwalificatiecampagne kwamen de Duivels in hun slotmatch tegen Wales niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Net als in 1990 tegen Luxemburg overigens waarna toenmalig bondsvoorzitter Michel D'Hooghe de champagneflessen zelf leeggoot in de toiletten. Dat scenario willen de internationals van nu vermijden.