Vanhaezebrouck verrast met zijn eerste basisopstelling: deze jongens krijgen het vertrouwen

Volgens Het Nieuwsblad speelt Gerkens vanavond in steun van Lukasz Teodorczyk, die dan toch speelt in plaats van Hamdi Harbaoui. Die kreeg gisteren nog de stempel van 'beste boxspeler in België' van Vanhaezebrouck.

In doel blijft Frank Boeckx staan en voor hem komt een driemansverdediging met Dendoncker naast Kara en Deschacht. Kums en Trebel staan dan op het middenveld, met voor hen Gerkens en Hanni. Voor Obradovic en Chipciu is er geen plaats, want op links staat Onyekuru en rechts Appiah.

Vermoedelijke opstelling: Boeckx, Dendoncker, Kara, Deschacht, Kums, Trebel, Appiah, Onyekuru, Hanni, Gerkens en Teodorczyk.

Bij KV Mechelen is het nog afwachten wie er in de spits gaat staan: Bandé alleen of met Ganvoula? En speelt Andy Kawaya tegen zijn ex-ploeg?