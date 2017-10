Simon en Kalu zorgen voor perfecte start onder Vanderhaeghe

In de Ghelamco Arena wachtte men al een tijdje op het debuut van Yves Vanderhaeghe in de Gentse dugout. Hij kreeg dus een warme verwelkoming. Een vol huis én vuurwerk voor de wedstrijd moesten de sfeer er onmiddellijk in brengen. Vuurwerk. Voor een wedstrijd tegen Waasland-Beveren, we hebben het al anders geweten.

Vuurwerk -spreekwoordelijk dan- op het veld kregen we niet meteen te zien. In de mist hadden beide teams een studieronde nodig. Vanderhaeghe zette zijn pionnetjes neer in de 4-3-3 (of 4-2-3-1 zo je wil) die ook onder Hein Vanhaezebrouck al in heel wat wedstrijden gehanteerd werd. Bij Waasland-Beveren verving Jur Schryvers de geblesseerde Jans, het was meteen zijn debuut.

Opvallend was de basisplaats voor Roman Yaremchuk in de spits bij AA Gent. Hij kreeg de voorkeur op Sylla en dat bleek geen slechte keuze. De 21-jarige Oekraïner was de gevaarlijkste man bij Gent voor de rust.

Depoitre light

Hij deed zelfs denken aan een soort Depoitre light. Enorm veel werklust, meer snelheid dan je hem zou aangeven en ook overzicht. Zo speelde hij de bal na een goeie actie door op Kubo, maar die kon niet afwerken, zelf vond hij twee keer Roef op zijn weg.

En Waasland-Beveren? Dat koos voor de counter en kwam zo een paar keer in de buurt van Kalinic, maar zonder grote kansen voor de rust. Die werd gehaald bij een 0-0 stand, het gros van het balbezit was voor de thuisploeg.

Belangrijke Simon

Na de rust ging Yaremchuk door met zijn twaalf werken, tot hij er letterlijk bij neerviel en met krampen van het veld moest. Toen stond de bevrijdende 1-0 al op het bord. Simon knalde hard tegen de paal en Roef kreeg de bal nog tegen het hoofd. Invaller Kalu hielp het leer over de lijn.

Aan de overkant kreeg Seck dé kans op een uitstekende voorzet van Tuur Dierckx. De aanvoerder van Waasland-Beveren kopte volledig vrij op het dak van het doel en gooide er een paar scheldwoorden achteraan.

Viking Clap

Achteraan, dat is waar Gent na deze wedstrijd niet meer staat. Kalu kon op aangeven van Simon nog de 2-0 voorbij Roef koppen. De twee Nigerianen deden het voor AA Gent. Camacho kreeg aan het einde via de videoref nog rood nadat hij de doorgebroken Sylla neerhaalde.

De rode lantaarn werd doorgegeven aan Eupen en die eerste thuiszege was eindelijk een feit. De volgelopen Ghelamco Arena liep opgelucht en tevreden opnieuw leeg. Yves Vanderhaeghe kreeg een staande ovatie en een Viking Clap van zijn nieuwe supporters.