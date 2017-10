Genk kan opnieuw niet winnen

Albert Stuivenberg hield vast aan de betere tweede helft die Genk in Eupen op de grasmat legde, een basisstek dus voor Samatta én Ingvartsen. Uronen was opnieuw speelklaar en keerde terug in de basis. Bij Moeskroen had Rednic een basisplek voor Aidira, Huyghebaert en Rotariu.

De thuisploeg begon aan een verschroeiend tempo en het regende dan ook kansen in de eerste 20 minuten. Colley kopte net naast, maar de hoofdrol was even later voor Bailly. Hij gaf de bal zomaar weg, Ingvartsen nam het geschenk niet aan, zijn poging werd voor de lijn gekeerd. De Deen zou later nog een huizenhoge kans laten liggen doordat Diedhiou in extremis kon ingrijpen.

Het was dan ook een hele koude douche voor de Limburgers toen Rotariu op slag van rust een prachtige plaatsbal uit zijn sloffen toverde. Hij kreeg tijd om de hoek uit te kiezen en krulde het leer voorbij de kansloze Vukovic. Eén kans, één goal. Een lesje in efficiëntie voor Genk.

Misnoegde Pozuelo

Het verwaterde allemaal wat. Genk probeerde wel en opnieuw Ingvartsen was met een vluchtschot dicht bij de gelijkmaker, maar het meest opvallende moment was de wissel van Pozuelo. Die liet zijn ongenoegen wel héél duidelijk blijken toen hij naar de kant werd gehaald. Hij bokste hard op de dug-out.

Toch sleepte Genk opnieuw een punt uit de brand, net zoals tegen Eupen. Samatta met de voorzet en ditmaal was Ingvartsen wel trefzeker. (1-1) Genk kon opnieuw niet winnen en telt nu 11 op 30. Of dat voldoende is om Stuivenberg in het zadel te houden, zal moeten blijken. Moeskroen deelt nu de derde plaats met Anderlecht.