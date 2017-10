Stuivenberg leidt Genk straks maar best naar de overwinning tegen revelatie Moeskroen

Niemand in Genk wil het woord crisis in de mond nemen en iedereen doet er alles aan om de rust te bewaren, maar de realiteit is gewoonweg alarmerend. Genk geraakte de voorbije wedstrijden niet verder dan een gelijkspel tegen de twee laatste uit het klassement, Oostende en Eupen.

Albert Stuivenberg slaagt er maar niet in het maximum uit de Genkse kern te halen, integendeel. Dat er enthousiast werd gereageerd na het gelijkspel tegen Eupen, is eigenlijk veelzeggend. Maar de tweede helft was een strohalm die men heel graag wil grijpen.

Stuivenberg kan maar beter winnen vanavond

Vanavond moeten de Smurfen daar wel een vervolg aan breien want we kunnen ons niet inbeelden dat Stuivenberg zich nog een misstap kan veroorloven. De Nederlandse oefenmeester kan nog steeds geen beroep doen op Dewaest, Trossard en Karelis.

De blauwhemden staan echter voor een moeilijke opdracht. Moeskroen verbaasde dit seizoen vriend en vijand en kampeert voorlopig op plek 4, maar kan Anderlecht nog inhalen deze speeldag.

Coach Mircea Rednic moet rekening houden met de schorsing van Amallah en de blessures van Mezague en Aidara.