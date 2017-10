Lokeren en STVV trekken hun diesels pas na rust in gang, maar blijven wel gefrustreerd achter

Een half gevuld Daknam, een kille sfeer en de ene foute inspeelpass na de andere. Van de eerste helft hadden we op deze nazomeravond wel wat meer verwacht. STVV trok in de beginminuten de aandacht dan maar naar zich toe met zijn opvallende uitshirts. (Lees er HIER meer over)

De wedstrijd begon nochtans veelbelovend. In minuut 11 trilden de touwen een eerste keer. Marko Miric kopte de bal in doel. Het feest ging echter niet door nadat aangever Joher Rassoul zijn belager onderuit duwde.

Botaka gelegenheidsspits

Nadien werd het akelig stil in het Waasland, tot Casper De Norre zich op het halfuur voorbereidde op een afstandsschot. Davino Verhulst pakte uit met een prima zweefduik. Nauwelijks 2 minuten later hield de lat de thuisploeg recht op een poging van gelegenheidsspits Jordan Botaka.

Het slotoffensief van de eerste periode was voor de zwart-witte mannen. Miric kon niet profiteren van mistasten van doelman Lucas Pirard.

De openingsfase van de tweede periode maakte veel goed. Jonathan Legear vertrok randje buitenspel richting doel. De Luikenaar bewaarde goed het overzicht en reikte Jordan Botaka zijn eerste competitietreffer aan. Lokeren was even van slag, want Legear ging niet veel later zelf zijn kans. Deze keer had Verhulst wél een verhaal.

Aanvalslust verzilverd

Richting het uur rukten de mannen van Peter Maes verder op naar voren, maar telkens stond er wel een Haspengouwer in de weg. Pirard stopte de beste poging van invaller Amine Benchaib.

Steeds meer gingen de Tricolores zich doodergeren aan de beslissingen van de spelleiding. Robin Söder trok er zich niets van aan. Met zijn Zweedse koelbloedigheid legde hij de gelijkmaker binnen. Beide ploegen kregen nog unieke mogelijkheden op de zege. De 1-2 van Botaka werd afgekeurd voor buitenspel, terwijl Pirard aan de overzijde zijn ploeg redde. Sascha Kotysch moest uiteindelijk nog met rood van het veld.