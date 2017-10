Uitgerekend Obbi Oularé helpt sterk Antwerp voorbij Essevee naar derde plaats

Antwerp grijpt Essevee meteen naar de keel

Obbi Oularé toont The Great Old de weg

Onstabiel Essevee slikt 0 op 6, Antwerp derde in de stand

Antwerp en Zulte Waregem wisten waarvoor ze speelden: winnen was derde staan in de stand, verliezen uit play-off 1 vallen. En dus gingen beide ploegen vol voor de overwinning gaan op een alweer kolkende Bosuil, zoveel was duidelijk.

Francky Dury probeerde het met drie centrale verdedigers, maar wilde wel het eigen spel proberen spelen in en tegen Antwerp. Dat zou er echter nooit helemaal uitkomen, want The Great Old zette meteen en met velen bijzonder hoog druk in een van de betere wedstrijden van stamnummer 1.

Het is (een) Obbi

Met dank ook aan ene Obbi Oularé. Die had nog een en ander goed duidelijk te maken aan Francky Dury en Zulte Waregem, het team waar hij vorig seizoen erg weinig kansen kreeg. Met een pegel in het hoekje zorgde hij voor de 1-0, wat later dwong hij Baudry tot een owngoal.

Een applausvervanging een kwartier voor tijd was meer dan zijn terechte deel, want hij deed een achterin onstabiel Essevee meermaals pijn. Met dank ook aan het goede flankenwerk, vooral op rechts: Dequevy, de gesel van Hamalainen en co.

Antwerp derde, Essevee zevende

Na de pauze kwam Zulte Waregem nog even de neus aan het venster steken, maar het zat ook allemaal niet mee. Zowel voor als na de pauze lag de dwarsligger letterlijk dwars voor de bezoekers, terwijl het aan de overkant wél steevast raak was.

Heylen maakte na slecht wegkoppen van een strafschopfout op Rodrigues, werd uitgesloten met zijn tweede geel en vanop de stip kon Hairemans de 3-0 tegen de touwen tikken. Het laatste halfuur van de match werd zo meer een galamatch iets anders, met her en der nog wat opstootjes, een invallende Van Damme en al wat gejen richting Club Brugge. Antwerp trekt als nummer 3 naar de leider.