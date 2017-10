Stopt Club Brugge de Oostendse opmars?

Custovic heeft in Genk en in Kortrijk al zijn shockeffect bewezen. Maar kan de beste uitvoerder van 'I believe I can fly' van de laatste jaren dat ook na de interlandbreak bevestigen?

Selectie KV Oostende

Vanhamel, Dutoit, Rozehnal, Milic, Tomasevic, Lombaerts, Capon, Ndenbe, Rezaeian, Bjelica, Siani, Jali, Ozkan, Vandendriessche, Berrier, Musona, Canesin, Conte, Gano, Akpala.

Geblesseerd: Rajsel, Banda, Jonckheere

Na de slipper tegen Moeskroen pakte Club Brugge drie overwinningen op een rij in competitie. De troepen van Leko staan daarmee nog steeds helemaal bovenaan in de Jupiler Pro League.

Leko had liever doorgespeeld in plaats van die interlandbreak. “Zo’n interlandbreak kan soms ongelegen komen, want ons momentum was voor de interlandbreak goed, maar we bleven trainen en analyseren ons werk, hopelijk kunnen we met dezelfde intensiteit, scherpte, honger en ambitie spelen zondag. Ik wil dit weekend onze beste match spelen.”

Selectie Club Brugge

Niet bekendgemaakt.

